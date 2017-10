© Programes de formació per a joves desocupats

L’empresa lleidatana Ilerna ha presentat, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Lleida, un nou programa completament subvencionat de formació per a joves desocupats dins del marc de la Formació Professional.El programa que han dissenyat les dues entitats i que està dirigit directament a joves de 16 a 29 anys en situació de desocupació, pretén impulsar-los en la creació de negocis. Per aconseguir-ho, el programa oferirà eines per tal que els joves puguin crear negocis viables, endinsar-se en l’emprenedoria i entrar al món laboral.L’empresa de formació Ilerna oferirà una xerrada informativa dels cursos el proper 11 d’octubre.