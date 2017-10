El ple de la Paeria rebutja la moció que demanava la dimissió de Ros

Actualitzada 06/10/2017 a les 14:12

© Un moment del ple de la Paeria Òscar Mirón

El ple de la Paeria ha rebutjat aquest divendres, mitjançant els vots en contra de PSC, Ciutadans i PP, la moció en què PDeCAT, ERC, Crida i Comú demanaven la dimissió de l'alcalde, Àngel Ros, per “les seues declaracions en què justificava l’ús de la violència de l’Estat a la ciutat”. La moció també demanava la defensa de totes les persones perseguides, agredides o reprimides per defensar la llibertat i la democràcia



Ros, abans de començar el ple, ha assegurat que està decebut per l'actuació de les formacions que demanen la seva dimissió i que la petició es fa en clau municipal.



Durant el debat de la moció, els representants del Comú han titllar de "covard" i "incompetent" l'alcalde i li han demanat que plegui. També han reclamat al grup del PSC que trenqui a la Paeria amb "els que van ordenar la violència"



La Crida ha ensenyat al ple una salva disparada per la Policia Nacional i ha mostrat un vídeo de la irrupció policial a la Caparrella. Els regidors de la Crida han demanat rebatejar el carrer Marqués de Leganés, on és el CAP de Cappont, un dels punts de les càrregues policials, per plaça 1-O.



ERC, de la seua banda, ha acusat a Ros d'abandonar la ciutadania "davant la violència salvatge".



Des del PDeCAT s'ha assegurat sentir "vergonya" perquè Ros no hagués fet res mentre "atonyinaven" a lleidatans.



El PP ha donat "suport total" a la Policia Nacional i la Guardia Civil, a qui diu que s'està "demonitzant" i "assetjant"



Ciutadans ha assegurat que la moció d'avui desprèn "odi" i és un "paripé" i insta a que presentin una de censura "si volen el cap de Ros"



De la seua banda, l'equip de govern dels socialistes ha afirmat que van condemnar la violència "des del minut 1" i que la moció només pretenia "carregar-se l'alcalde". En aquest sentit, Ros ha dit que "els fanàtics no veuen la realitat, que és que marxen bancs i empreses de Catalunya", i ha demanat "posar seny" i que "no es facin coses irreversibles"



Durant el ple, part del públic ha mostrar imatges de les actuacions policials el passat 1 d'octubre i també hi ha hagut el testimoni de l'Ariana, una de les persones agredides en un punt de votació del referèndum a Lleida. Durant la seua intervenció ha comptat amb el suport d'un públic que ha aplaudit les seues paraules. També ho han fet els regidors del PDeCAT, ERC, Comú i Crida per Lleida-CUP. No ho han fet els del PP i de Ciutadans, mentre que en el cas del PSC, l'equip de Govern, només alguns han aplaudit la seva intervenció, entre ells l'alcalde.