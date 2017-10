Recullen mostres d’ADN per un assassinat del 2002 al Barri Antic

La víctima és Nieves Ibáñez, propietària d’un local de cites de la plaça del Seminari || Els Mossos d’Esquadra han demanat a la jutge practicar noves diligències

Hi ha crims que no es resolen però això no significa que s’arxivin i no s’estiguin investigant. Són causes que mai es tanquen. És el cas de la mort violenta de Nieves Ibáñez Mozo, de 77 anys, exsogra del cantautor Joan Manuel Serrat. La víctima, que regentava un prostíbul al Barri Antic, va ser assassinada la matinada del 6 al 7 de maig del 2002 al rebre diversos cops al cap. Els Mossos d’Esquadra van sol·licitar recentment al jutge que porta la instrucció del cas l’obertura de noves diligències que han derivat en la recollida de mostres d’ADN a veïns