Cs i PP s’uneixen al PSC per rebutjar la petició de dimissió d’Àngel Ros

Veten la moció de PDeCAT, ERC, Crida i Comú que també condemnava la violència policial || L’alcalde diu que “els que no veuen la crisi social són fanàtics”

El saló de plens de la Paeria va estar ahir abarrotat de partidaris i detractors de la moció de PDeCAT, ERC, Crida i Comú que demanava la dimissió de l’alcalde, Àngel Ros, per les seues primeres declaracions l’1-O en què va veure proporcionada l’actuació policial. Hi va haver aplaudiments o esbroncades segons qui prenia la paraula i assistents van mostrar cartells amb fotos de la repressió. Cs i PP es van aliar amb el PSC i la moció va quedar rebutjada per 14 vots a 13. Es va votar en bloc i no va prosperar cap dels punts, com “condemnar amb rotunditat de la violència” policial, o declarar no grats els seus comandaments i la subdelegada de l’Estat, Inma Manso. Dijous, el PSC sí que va aprovar a la Diputació una condemna de l’acció policial. Ros va afirmar que va recórrer diversos col·legis amb un cotxe de la Urbana sense veure disturbis i que va condemnar la violència quan va tenir-ne coneixement. Va lamentar que “amb empreses i bancs que marxen, inseguretat a les famílies i una profunda crisi social, l’únic que interessa a quatre grups és demanar la reprovació de l’alcalde” i va considerar que “els qui no volen veure la realitat són fanàtics”. Va advocar pel diàleg abans d’arribar a un punt irrevesible, amb referència a una DUI.

Toni Postius (PDeCAT) va dir sentir “vergonya” de l’actuació de l’alcalde i li va reclamar que “demani perdó a les persones que no va protegir per no haver donat la cara”. “A primera hora ja s’havien repartit hòsties d’una forma desproporcionada”, va subratllar. Carles Vega (ERC) va dir que Ros “va abandonar la ciutadania durant una violència salvatge” i creu que culpar-ne els independentistes és com “culpar una maltractada de la violència del seu agressor”. Pau Juvillà (Crida) va mostrar una salva disparada per la policia i un vídeo d’una intervenció, i va considerar que “qui empara la violència n’és còmplice”. I Sergi Talamonte (Comú) va dir no saber si és pitjor “estar en mans d’un covard o d’un incompetent”. Ángeles Ribes (Cs) va veure “cinisme, odi i irresponsabilitat” en la moció, va dir que els “comandaments han utilitzat [els agents] com a peons per als seus interessos polítics” i va criticar que Manso no hagi donat explicacions. Dolors López (PP) va lamentar que s’estigui “demonitzant” la Policia, va elogiar el missatge del rei i va apostar pel diàleg.