De comissaria a temple ortodox

La nova església de passeig de Ronda ja cobra forma després de dos anys d’obres que avancen a mesura que la comunitat té finançament || L’equipament també funcionarà com a centre cultural romanès, organitzant tallers de pintura o classes de reforç, i preveuen estrenar-lo al Nadal

El col·lectiu ortodox romanès va començar les obres el mes de maig de l’any 2015. Avancen a poc a poc, al ritme que permet la disponibilitat de finançament. Per aquest motiu, les donacions de fidels i els operaris d’origen romanès que treballen al temple de forma desinteressada en les seues estones lliures són claus. “Esperem poder celebrar el Nadal a la nova església, ens faria moltíssima il·lusió. Faltaran detalls i adequar altres dependències de la primera planta, però no són imprescindibles ”, explica el sacerdot Daniel Simón. Un dels requisits bàsics per poder obrir és obtenir el permís de funcionament