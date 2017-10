Forné, cap de llista de Junts pel Sí per Lleida, prioritza la mediació a la DUI

Demana evitar “accions irreversibles”, mentre l’ANC preveu la independència demà

Josep Maria Forné, diputat al Parlament i cap de llista de Junts pel Sí per Lleida a les eleccions de l’any 2015, defensa que ara és el moment d’apostar per la mediació abans de declarar la independència. Així ho expressa en un article remès ahir a SEGRE (vegeu la pàgina 8). En declaracions a aquest diari, Forné va assenyalar que “totes les accions irreversibles dificulten la mediació, ara és el moment de trobar interlocutors per part de tercers”. En aquesta línia va considerar que hi ha tres possibles escenaris: la DUI, la mediació o la convocatòria d’eleccions. “Jo prioritzo la