Un Aplequet en constant creixement

L’edició tardoral de l’Aplec reuneix als Camps Elisis més persones, 3.600, i més penyes, 68, que el 2016, la qual cosa obliga l’organització a ampliar la zona coberta || Més de mitja tona de caragols consumits

Lleida té tanta gana d’Aplec del Caragol que no pot aguantar un any sencer sense disfrutar d’aquesta festa. Per això cada vegada són més els que s’apunten a participar en l’Aplequet, l’edició tardoral de la festa lleidatana més popular, que no para de créixer. Ahir ja van ser 3.600 persones les que es van citar als Camps Elisis, un centenar més que en l’última edició, d’un total de 68 colles, dos més. “Estem molt contents i cada any va a més”, va explicar Ferran Perdrix, president de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll). Per aquesta raó, l’organització