Condemnat per enviar centenars de ‘mails’ amenaçadors a l’exparella

L’Audiència Provincial de Saragossa imposa una pena de sis mesos de presó a un lleidatà || No podrà comunicar-se amb la víctima durant gairebé dos anys

L’Audiència Provincial de Saragossa ha condemnat a sis mesos de presó un lleidatà de 55 anys acusat d’enviar centenars de correus electrònics amenaçadors a la seua exparella. El tribunal, que el condemna per un delicte d’amenaces i un delicte lleu continuat d’injúries, també li imposa durant un any i deu mesos una ordre de prohibició d’aproximació de 300 metres i comunicació per qualsevol mitjà així com una pena de 20 dies de localització permanent i que indemnitzi la víctima amb 500 euros pels danys morals que li ha causat.L’home va ser condemnat pel jutjat penal 8 de la capital aragonesa,