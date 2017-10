El PP compara Houzi amb l’imam de Ripoll i el veu un “perill evident”

Xandri demana un “seguiment exhaustiu” de la seua activitat

La presidenta del PP de Lleida, Marisa Xandri, considera que el retorn d’Abdelwahab Houzi com a imam dels musulmans que resen habitualment al Palau de Vidre, tal com va avançar aquest diari, “és una mala notícia per a la llibertat i la democràcia”, i demana un seguiment “exhaustiu” de la seua activitat. Houzi substitueix ara l’imam Raichid Tisaid, però ja havia estat el líder religiós d’aquest col·lectiu islàmic des del 1999 fins al 2014 i era considerat un dels principals líders del salafisme (corrent que interpreta de forma radical l’islam) a Catalunya.

“Coneixem Houzi i sabem què representa. De fet, alguns musulmans lleidatans van denunciar l’existència a la ciutat durant l’anterior etapa de Houzi a Lleida una espècie de brigada de la moral que suposadament va activar ell mateix”, va afirmar la presidenta del PP i diputada.

“Per tot plegat, és fonamental que es faci un seguiment exhaustiu de la seua activitat. Un imam radical és un perill evident per a tothom i ho vam veure fa ben poc a Ripoll [el seu imam està considerat l’instigador dels atemptats de Barcelona i Cambrils]. Aquí, desgraciadament, la junta de cada mesquita pot escollir qualsevol com a imam i no passa com al Marroc, on fa falta acreditar uns determinats estudis i disposar d’una certificació ministerial”, va argumentar.