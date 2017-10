Instal·lades 4 gàbies a Ciutat Jardí per capturar coloms

Els veïns aplaudeixen la mesura i esperen que redueixi la plaga d’aquestes aus || Estudien l’ús d’un pinso esterilitzant

Quatre cases de Ciutat Jardí ubicades al costat de l’Arborètum ja compten amb gàbies a les terrasses per capturar coloms i frenar així l’excés d’aquestes aus, que afecta els veïns de la zona des de fa anys, ja que provoquen desperfectes en desaigües, canonades i teulades i els consegüents problemes de brutícia. La Paeria ha facilitat les gàbies als veïns, així com el pinso per atreure les aus. La idea és col·locar més gàbies en altres punts de Ciutat Jardí per minvar la seua presència. De fet, l’ajuntament en va col·locar fa uns dies una altra a les casetes del