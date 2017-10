La Paeria eliminarà les 52 places de pàrquing de l’Auditori i les resituarà en zones pròximes

Així ho preveu la reurbanització de l’àrea, tot i que sí que es podrà deixar i recollir amb cotxe usuaris del conservatori || Els comerciants, a favor de mantenir-les, al ser clau per a les vendes i la dinamització

La Paeria preveu eliminar les cinquanta-dos places de zona blava ubicades a la plaça Mossèn Verdaguer, davant de l’Auditori Enric Granados, i “estima convenient” resituar-les en llocs propers, que encara s’han de concretar, com podrien ser al pàrquing del carrer la Parra, en locals buits o augmentant les places de zona blava del carrer Salmerón. Així ho preveuen les conclusions de l’avaluació tècnica dels tallers de participació ciutadana que va portar a terme la Paeria, en el marc del projecte Espais Singulars, per a la reforma d’aquesta plaça.

El document també subratlla la necessitat d’estudiar una solució per deixar i recollir amb el cotxe alumnes i altres usuaris de l’auditori i conservatori de música, ja que l’alternativa d’habilitar un aparcament semisoterrat a la mateixa ubicació i aprofitar la teulada com a plaça “limita la plantació d’arbres i de plantes” i és cara.

Del total de les vint-i-cinc propostes de reforma de l’espai presentades per estudis d’arquitectura de Catalunya i de la resta d’Espanya, el jurat va escollir ahir les millors (cinc com a màxim), igual que les del concurs de reforma de la plaça de la Panera (vegeu el desglossament). La presidenta del jurat, la catedràtica d’Urbanisme de la UPC, Maria Rubert de Ventós, va destacar l’atreviment de les propostes i va indicar que tots dos projectes tenen el repte de garantir que les places siguin espais de convivència i amb diferents usos, amb espais oberts on el verd té molt protagonisme. En el cas de l’Auditori, també es tindrà en compte la transició amb el turó de la Seu Vella i les restes arqueològiques romanes i medievals.

S’ha de recordar que els comerciants de Pi i Margall, Democràcia i Magdalena van recollir i van registrar a la Paeria prop de 3.100 firmes contra l’eliminació d’aquestes cinquanta-dos places de pàrquing. Defensen que són “clau” per a les vendes dels comerços, ja que són d’alta rotació i sempre estan plenes. Rubert de Ventós, al seu torn, va insistir que el comerç es beneficiarà de la reforma, perquè la plaça serà un “espai viu”.

Després de la selecció de les millors propostes d’aquests dos espais, s’exposaran a la ciutadania i s’anunciarà la guanyadora aquesta tardor, que servirà de base per a la redacció del projecte d’execució de les obres.

Per la seua banda, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, va estimar que les obres podran sortir a concurs aquest any.

El disseny d’aquesta plaça també insta a estudiar la topografia per salvar els desnivells amb elements que mantinguin el caràcter unitari de l’espai i a millorar l’accés al carrer Sant Martí (càrrega i descàrrega i accessos al turó de la Seu Vella) i al museu d’art contemporani. Els projectes guanyadors de tots dos espais hauran de ser accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La plaça de la Panera, oberta i ressaltant el patrimoni

En el cas de la reforma de la plaça ubicada al costat del Centre d’Art la Panera, al Centre Històric, les conclusions subratllen la conveniència d’eliminar les tanques que divideixen l’espai i recuperar-ne el caràcter unitari acollint diferents usos culturals i lúdics a l’aire lliure. En aquest sentit, una de les condicions imprescindibles del projecte és posar en relleu i potenciar el patrimoni arquitectònic i arqueològic de la zona, com ara l’església de Sant Martí, les restes de la muralla o el mateix edifici de la Panera.