Més de 900 lleidatans reben ajuda del Servei d'Atenció Domiciliària

Juntament amb el servei de teleassistència, més de 6.000 ciutadans es beneficien dels serveis d’assistència i ajuda a la llar

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha visitat aquest dimarts la seu del Servei d’Atenció Domiciliarià (SAD) per conèixer quantes persones es beneficien d’aquest servei i els diferents tipus de suport que concedeixen. Unes 935 persones es beneficien d’aquesta ajuda, que componen un total de 550 unitats familiars. Juntament amb els serveis de teleassistència, que donen cobertura a 5.570 ciutadans, un total de 6.505 personis reben ajuts d’aquest tipus en matèria d’assistència social i ajuts a la llar.

El SAD cobreix qualsevol tipus de necessitats que les persones grans necessiten: neteja de la llar, higiene personal, companyia, ajuda la socialització i les tasques de la casa. És un servei subvencionat per la Paeria i en el cas de famílies que estan sota l’empara de la llei de dependència el pagament d’aquests serveis va a càrrec d’aquesta normativa.

Tant des de l’ajuntament de Lleida com el propi SAD valoren molt positivament la tasca feta fins ara. "Oferim una atenció personalitzada en les persones i les llars que el necessiten en funció de les seues necessitats," diu la directora del servei, Cristina Bravo. "Estem molt contents per com està duent-se a terme i esperem ampliar el nombre de persones que s’acullin a aquest servei". Actualment el SAD compta amb 75 treballadors i la majoría dels seus serveis els dóna a persones majors de 85 anys, encara que esperen ampliar els seus serveis fins els majors de 65.

Per la seua part, l’alcalde va destacar la necessitat d’aquest tipus d’ajuts per a la gent gran i el seu suport donis dels ajuntaments. "El 100% de les famílies que s’acullen al SAD tenen una part subvencionada, que en la majoria dels casos oscil·la al voltant del 50% i en alguns casos és del 100%." Ros també va destacar que incorporaran més prestacions tecnològiques en teleassistència per millorar el seu servei.