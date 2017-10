Una empresa de Saragossa trenca relacions amb una de Lleida pel procés

Una empresa de Saragossa ha decidit recentment trencar les relacions comercials amb la lleidatana Hidrology davant “els greus problemes de convivència que es viuen entre la comunitat autònoma on estan ubicats i la resta d’Espanya”. Així els ho va comunicar divendres a través d’un correu electrònic en el qual afirmava que “en coherència amb aquesta situació, ens veiem en la disjuntiva d’anul·lar” les relacions comercials, encara que “mai, lògicament, les personals”, segons el comunicat.



Davant d’aquesta decisió, el gerent de l’empresa establerta a Alpicat, Daniel Camps, es va mostrar sorprès per l’ús del terme “problemes de convivència”, i va afirmar que “per algun motiu que deu tenir aquesta empresa, han volgut prendre aquestes represàlies contra empreses de Cataluya, ja que entenem que aquest és un correu que han fet arribar a tots els seus proveïdors catalans”.



I és que Camps, en declaracions a Catalunya Ràdio, va reiterar que “nosaltres, al ser a Catalunya, sabem perfectament si hi ha problemes de convivència o no”, i va assegurar que entenen que “això és una excusa”. Hidrology (que des de l’any 1989 es dedica a la distribució de material per a la conducció, el subministrament i el tractament de l’aigua) va respondre a l’empresa aragonesa amb un altre correu electrònic en el qual expliquen que no comparteixen la postura de l’empresa, però que la respecten.

