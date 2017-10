Detingut per una agressió amb navalla al Barri Antic

La víctima va anar a la caserna de la Urbana per denunciar la ganivetada || El suposat agressor va ser detingut poc després

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Guàrdia Urbana va arrestar ahir a la matinada per un delicte de lesions un veí de Lleida de 31 anys com a presumpte autor d’una ganivetada a un altre home al Barri Antic. Els fets es van produir cap a les 03.00 hores, quan un home va anar a la caserna de la Guàrdia Urbana per denunciar que un individu l’havia agredit amb una navalla. El denunciant presentava una ferida a la galta.Els agents li van prendre declaració i, entre altres aspectes, li van preguntar per les característiques de l’autor. A partir de la descripció que va facilitar, diverses