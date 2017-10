“L’educació ha de passar de la memorització a les competències”

“La nova educació ha de passar de la memorització dels fets al desenvolupament de competències al llarg de tota la vida.” Així ho va manifestar ahir el president del Centre Unesco de Catalunya i director d’Escola Nova 21, Eduard Vallory, durant la conferència de l’obertura oficial del curs acadèmic 2017-2018 del Consell Escolar Municipal, en la qual va destacar que l’educació hauria de ser la gran prioritat de la societat per la seua capacitat de transformació. L’acte es va celebrar a l’Auditori Enric Granados i la lliçó inaugural va versar sobre Una nova educació per a una nova societat.

A Lleida, són desenes els centres que apliquen les metodologies innovadores com les que propugna l’Escola Nova 21. L’alcalde, Àngel Ros, va subratllar que Lleida ha estat i continuarà sent una “ciutat molt compromesa amb l’educació”. El Consell Escolar Municipal es va constituir el curs 1989/90 i és l’òrgan de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari a la ciutat.