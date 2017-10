Lleida, la província catalana on més creix la venda de pisos, un 9,5%

A l’agost, amb 299 transaccions, la majoria de segona mà || Els promotors immobiliaris són optimistes, però destaquen que els preus encara són baixos

La compravenda d’habitatges a la demarcació de Lleida va augmentar un 9,52% durant l’agost respecte al mateix mes de l’any passat, per la qual cosa va ser la província catalana on més van créixer aquest tipus de transaccions. En concret, se’n van formalitzar 299 i, en el marc de la tendència del mercat immobiliari dels últims anys, 254 corresponien a habitatges de segona mà, davant només 45 d’obra nova, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Aquestes últimes van registrar un descens del 10% respecte a l’agost del 2016. Encara que les xifres no són per tirar coets, els agents de la