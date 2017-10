Obres per a l'espai de 'coworking' a Cavallers

L’ajuntament adequa l’interior de la Casa de Fusta del carrer Cavallers (on hi havia la botiga outlet de Desigual) per destinar-la a un espai de coworking per a emprenedors de projectes relacionats amb la creació, la comunicació o la gestió sociocultural. L’edifici té una superfície de 250 metres quadrats i capacitat perquè trenta persones hi treballin simultàniament.