Servei públic d’atenció a domicili per a 935 ancians

Els majors de 85 anys, principals beneficiaris d’aquesta ajuda de la Paeria || La teleassistència dóna cobertura a 5.570 més

Un total de 935 veïns es beneficien del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) a Lleida, un servei municipal que inclou tasques de neteja de la llar, cura i manutenció per a les persones de la tercera edat. Aquesta ajuda està operativa des del 2013 i està destinada a persones grans i gent amb ajuts de dependència amb una atenció setmanal d’entre tres i sis hores. Sumant-ho al servei de teleassistència, la Paeria dóna cobertura a un total de 6.505 jubilats.

L’alcalde, Àngel Ros, i el tinent d’alcalde, Joan Gómez, van visitar ahir les instal·lacions de l’empresa concessionària del SAD, la Ute Suara-Clanser, per conèixer quina és la situació actual dels serveis i el tipus d’ajuts que ofereixen. Ros va destacar que el pagament d’aquestes ajudes està subvencionat per l’ajuntament en tots els casos. “El 100 per cent de les famílies tenen una part subvencionada per la Paeria, en alguns casos és total i en altres del 80 per cent, però en la majoria, ronda el 50 per cent”, va explicar. La directora del SAD, Cristina Bravo, va valorar molt positivament el servei que han ofert als usuaris fins al moment. “Atenem cada cas en funció de l’ajuda que necessiten i ara mateix estem intentant ampliar el ventall d’edats dels nostres usuaris. Majoritàriament són majors de 85 anys i intentarem incloure els que en tinguin més de 65.” Actualment el SAD compta amb setanta-cinc empleats i fa enquestes de qualitat per tal de conèixer el grau de satisfacció dels usuaris. Les persones que necessitin informar-se’n i recórrer a aquest servei podran fer-ho sol·licitant-ho als serveis socials de cada barri, en els quals se’ls oferirà un tractament personalitzat en funció de les seues necessitats.