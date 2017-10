Una vaga deixa una nit a Itàlia alumnes de Lleida

Més de 30 del Josep Lladonosa que estaven a Nàpols || L’aturada de controladors francesos va anul·lar el vol de tornada dimarts

Un total de 34 alumnes de primer i segon de Batxillerat de l’institut Josep Lladonosa de Pardinyes que estaven de viatge a Itàlia es van veure afectats de ple per l’aturada dels controladors aeris francesos que van secundar la vaga general celebrada dimarts en aquest país. Els estudiants i els tres professors que els acompanyen havien de tornar a Barcelona en un vol que sortia de Nàpols cap a les 20.00 h de dimarts, però, finalment, aquest va ser anul·lat. “A l’aeroport, primer els van dir que hi havia retards per la vaga a França i, al cap d’unes hores, els van notificar que el seu vol quedava anul·lat. Finalment, cap a la una de la matinada, van arribar a un hotel que va posar a la seua disposició la companyia”, va detallar ahir el director del centre, Santi Pubill.

El grup va poder tornar ahir a Catalunya en un vol que va aterrar a Barcelona cap al migdia d’ahir.

El viatge havia estat organitzat per l’institut i, a banda de la ciutat de Nàpols, incloïa visites a les ruïnes de Pompeia i a l’illa de Capri.

L’any passat, una altra vaga de controladors aeris francesos també va afectar almenys 250 lleidatans, entre ells 36 alumnes del col·legi Episcopal que van haver de quedar-se dos dies a Londres.