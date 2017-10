Absolen un lleidatà jutjat per abusos als seus fills de 3 i 5 anys

El Tribunal Suprem ratifica l’exculpació de l’Audiència de Lleida || Fiscalia havia demanat sis anys de presó, però els magistrats conclouen que no hi ha proves

El Tribunal Suprem ha ratificat la sentència de l’Audiència Provincial de Lleida que el desembre de l’any passat va absoldre un veí de la capital, J.F.D.L.C., que va ser jutjat acusat d’abusar sexualment de la seua filla i el seu fill entre els anys 2005 i 2007, quan aquests tenien entre quatre i sis anys i entre tres i cinc, respectivament.La Fiscalia havia sol·licitat una condemna de sis anys de presó i l’acusació particular, exercida per l’exparella de l’absolt i mare dels fills, l’elevava fins als deu anys. Precisament, va ser l’acusació particular la que va recórrer la sentència davant