Paeria, Down Lleida i Mapfre promouen la integració laboral de joves amb discapacitat intel·lectual

Actualitzada 13/10/2017 a les 17:19

© La signatura de la renovació del conveni. Magdalena Altisent

L’ajuntament de Lleida i l’entitat Down Lleida han signat aquest divendres la renovació del conveni que els permet seguir participant en el programa d’inserció laboral “Juntos somos capaces-Junts Ho Podem Fer” de la Fundació Mapfre. El tinent d’alcalde i regidor de Polítiques per als Drets de les Persones, Xavier Rodamilans; la presidenta de Down Lleida, Pilar Sanjuan, i el director territorial de Mapfre per Catalunya Sud, Javier Solis, han presentant la renovació de l’acord, que s’ha fet efectiu amb la incorporació de la Laia Castro al departament de Joventut de la Paeria, on realitza pràctiques.



L’any 2014 es va signar el primer conveni entre la Paeria, la Fundació Mapfre i Down Lleida amb aquest objectiu. Javier Solis ha comentat que el treball de la fundació està present a totes les comunitats autònomes i que la inserció d’aquest col·lectiu es fa efectiu en diversos sectors, com la distribució, la neteja, l’administració, etc.



Solis ha apuntat que el programa de la fundació, que es promou des de 2010, ha fet possible que més de 4.000 empreses col·laborin activament amb aquesta iniciativa, afavorint la inserció de més de 2.700 persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental.