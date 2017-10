Dotze col·lectius de Lleida reclamen aplicar el resultat de l'1-O "sense rebaixes"

Llegeixen un manifest davant el 'casal’de la Mariola en el que recorden que va guanyar el 'sí' a la independència i remarquen que "no ens el poden furtar des de despatxos ni des de partits polítics"

La Coordinadora de Marees i Col·lectius de Lleida, formada per una dotzena d’organitzacions, ha reclamat avui a través d’un manifest que s’apliqui el resultat de referèndum de l’1-O, en el qual "30.553 persones a Lleida van votar sí a la independència". "Aquest sí majoritari no ens el poden furtar des de despatxos ni des de partits polítics", indica el manifest, que ha estat llegit davant del 'casal’ de la Mariola per una veïna afectada per les càrregues policials. El text remarca que "no acceptarem ni rebaixes ni succedanis que res tenen ha veure amb la ferma voluntat d'esdevenir lliures" i destaca que el referèndum va ser possible "gràcies a l’autoorganització dels veïns". "Hem capgirat el país ocupant els carrers i defensant les urnes amb els nostres cossos. Ningú no pot usurpar al poble el que ha lluitat i ha guanyat", apunta. També exigeix "la retirada immediata de les forces policials espanyoles"

Els col·lectius signants són Arran, Assemblea Llibertària de Lleida, Ateneu Cooperatiu La Baula, Casal Popular de Joves, CGT, CNT, Endavant OSAN, Grup de Dones de Lleida, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Lleida, Resisteix i Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans en la UdL i a Secundaria.