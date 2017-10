Gerard Albadalejo no tem un ambient hostil a Alcoi

El tècnic blau no es fia de l’Alcoià, malgrat que no ha guanyat encara a casa

El tècnic del Lleida Esportiu, Gerard Albadalejo, va dir ahir que no tem un ambient hostil demà a Alcoi (18.00 hores), a causa del conflicte Catalunya-Espanya, i va advertir que no es fia del suposat mal moment de l’Alcoià, tot i que encara no ha guanyat a casa. “Què és un ambient hostil? Que et cridin? Que t’apedreguin? Potser el meu concepte d’ambient hostil és diferent del d’una altra persona. Al contrari, penso que és un camp amb un ambient bonic, amb una afició tradicionalment molt fidel a l’equip i del que s’ha de parlar és només de futbol. L’únic