Cirurgies als ambulatoris

Les intervencions de baixa complexitat, com l’extracció de berrugues o petits quists, és una tendència a l’alça que ofereixen cada vegada més àrees bàsiques de Ponent || Les executen els metges de família, que reivindiquen la importància de fomentar la formació davant les noves tècniques

Les cirurgies menors més habituals són de l’àrea de dermatologia, com és el cas de l’extracció de nevus, berrugues víriques, lesions quístiques o ungles roges (matricectomies) que s’extirpen, fonamentalment, amb un electrobisturí o a través de la crioteràpia (aplicació de nitrogen líquid per cremar les lesions superficials de la pell).Els metges de capçalera reben formació específica per fer aquest tipus de cirurgies. Així, per exemple, el pla formatiu per a l’any que ve de l’Institut Català de la Salut (ICS) preveu un curs de cirurgia menor ambulatòria avançada dirigit a metges de família que ja les practiquen. “Les tècniques avancen