Perfil de ‘llop solitari’ en el jove detingut a Pardinyes per jihadisme

Empresonat per autoadoctrinament, havia intentat treure’s el carnet de camió || Són capaços d’atemptar de forma autònoma i sense suport de cap organització

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El jove pakistanès de 25 anys A.Z., que va ser detingut el passat 19 de setembre a Lleida acusat d’autoadoctrinament i difusió l’ideari jihadista per Facebook, tenia un perfil de llop solitari, segons han informat a aquest diari fonts properes a la investigació. És a dir, era una persona capaç d’atemptar de forma autònoma i sense suport de cap organització. Els investigadors es basen en diferents indicis, com la seua extrema radicalització en mesos i conductes com el fet de voler treure’s el carnet de camió, seguint l’exemple de terroristes que l’han utilitzat per protagonitzar diverses matances. També se li