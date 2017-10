Ultimen la producció i venda de la fibra de ceba de la UdL que redueix el colesterol

S.E. 15/10/2017 a les 05:12

La firma Biomeb, ubicada a Gardeny, al costat d’Indulleida, com a ingredient per elaborar des de salsitxes fins a pa o complements alimentaris || Té certificació per als EUA i un contracte a Taiwan