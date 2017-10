L’Oficina d’Atenció Ciutadana, al gener a Ferran

Hi haurà 14 taules per atendre, quatre més

L’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana es traslladarà al gener de l’edifici Pal·las a la planta baixa del número 32 de la rambla Ferran, que abans ocupava la Coell (ara és a la primera planta). El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa va visitar ahir les obres, que han d’estar llestes el 20 de desembre, i va detallar que el nou local té prop de 300 m² (gairebé el doble que la superfície de la seu actual) i la seua adequació suposarà una inversió de 350.000 euros entre obres, mobiliari i tecnologia. La nova OMAC tindrà una sala d’espera amb capacitat per a 56 persones, amb què la Paeria espera posar fi a les cues, i disposarà de zona infantil. Hi haurà catorze taules d’atenció, davant de les vuit actuals, i quatre seran per a tràmits ràpids.

Larrosa va dir que aquest equipament forma part del projecte de dinamització de Ferran. El tinent d’alcalde Joan Gómez va destacar que el nou local, l’augment de personal (no va precisar en quantes persones) i les millores tecnològiques permetran reduir el temps d’espera dels ciutadans.