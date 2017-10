Mig miler de persones es concentra al Rectorat per demanar la llibertat de Cuixart i Sánchez

Actualitzada 17/10/2017 a les 13:56

© La protesta d'estudiants per demanar la llibertat dels líders d'Òmnium i l'ANC. Itmar Fabregat © La protesta d'estudiants per demanar la llibertat dels líders d'Òmnium i l'ANC. Itmar Fabregat © La protesta d'estudiants per demanar la llibertat dels líders d'Òmnium i l'ANC. Itmar Fabregat





Mig miler de persones, entre estudiants, professorat i personal d'administració i serveis, s'ha concentrat aquest dimarts al migdia al davant del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) per demanar la posada en llibertat dels presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'ANC, Jordi Sánchez.



Durant l'acte s'ha llegit un manifest, consensuat entre membres de la universitat i l'assemblea d'Universitats per la República, en què s'ha demanat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aixequi la suspensió de la declaració d'independència.



Després de la concentració, un grup d'uns 200 estudiants ha continuat en manifestació pels carrers del centre històric fins a la plaça Paeria, on han cridat "Ros dimissió", i han finalitzat el recorregut davant de la subdelegació del govern espanyol, on han llegit de nou el manifest.