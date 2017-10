Donen l'alta al ferit greu per la càrrega de la Mariola l'1-O

Va tenir un infart i es va témer per la seua vida

E.S., el veí de Lleida de 70 anys que va resultar ferit de gravetat durant la càrrega policial el dia 1 d’octubre al col·legi electoral de la Mariola, va rebre ahir a la tarda l’alta de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, segons va informar la família, que va denunciar l’agressió davant dels Mossos d’Esquadra. L’home va tenir un infart durant l’aldarull. Durant els primers auxilis que li van practicar in situ també li van caure diverses persones a sobre a conseqüència de les càrregues policials. A Lleida, s’han presentat al voltant de 150 denúncies, de les quals unes 80 s’han tramitat a les comissaries dels Mossos d’Esquadra. Per la seua part, el col·lectiu Advocacia per la Democràcia Lleida va presentar tres querelles que aglutinaven més de 50 denúncies. El Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre un total de 893 persones per les càrregues policials durant la jornada a tot Catalunya. A les comarques de Lleida van ser un total de 112, 111 al pla i una al Pirineu.