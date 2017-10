Municipàlia creix en expositors, superfície i activitats i en presència internacional

Aquest any comptarà amb 334 firmes i amplia amb una carpa de 1.200 m

La 19 edició del Municipàlia i la 3 de l’Innocamping comptaran amb més expositors i metres quadrats de superfície i amb més presència d’experts i firmes de tot el món, especialment d’Europa i Amèrica del Sud. Així ho van comunicar ahir els organitzadors del saló en la roda de premsa de presentació de l’esdeveniment, una de les fires més importants de la ciutat i de les que més ingressos reporten. Municipàlia i Innocàmping tindran lloc entre el dimarts i el dijous de la setmana que ve al recinte de la Fira de Lleida als Camps Elisis i, a banda dels estand dels participants, hi haurà 35 seminaris i activitats paral·leles i diverses jornades tècniques sobre eficiència energètica, smart cities i urbanisme mediambiental.

Quant a la presència internacional a Municipàlia, en aquesta edició hi haurà representants de països com Holanda, Portugal, Alemanya, Itàlia, França, Bèlgica, Canadà, Colòmbia, Perú, Argentina, Paraguai, República Dominicana, Salvador, Marroc i Tunísia.



Ros i Reñé en destaquen la importància: juntament amb Sant Miquel ingressa prou per fer 24 fires a l’any

La inauguració, prevista per al dia 24, serà a càrrec del director general de Turisme de la conselleria d’Empresa i Coneixement, Octavi Bono.

L’alcalde, Àngel Ros, va destacar que la celebració d’aquesta fira, juntament amb la de Sant Miquel, són les que permeten celebrar les 24 fires anuals que celebra la ciutat “gràcies als beneficis que generen”. També va destacar que aquest any hi haurà 334 expositors, un 6% més respecte a l’edició anterior.

Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Reñé, va valorar el paper de Municipàlia com “un punt de trobada d’alcaldes, empresaris i el sector de serveis de totes les latituds”, i va destacar que la corporació provincial havia aprovat un fons de vint milions per als alcaldes de la província per donar liquiditat i els ajuntaments puguin invertir en serveis per als seus municipis.

El president de Fira de Lleida, Oriol Oró, va destacar l’ampliació de la superfície i l’habilitació d’una carpa de 1.200 metres quadrats que cobreix el passeig central dels Camps Elisis fins a la plaça Bores. Tant Ros com Oró es van congratular que la situació actual de Catalunya no hagi afectat la celebració ni el nombre de participants, i van recordar que s’ha arribat al 100% d’ocupació.