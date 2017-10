Una multinacional de l'enginyeria informàtica s'instal·larà al Parc Científic de Lleida

Actualitzada 18/10/2017 a les 18:44

Iniciarà l’activitat amb la creació de 12 llocs de treball

© Un dels edificis del Parc Científic de Lleida. SEGRE

La incertesa política que es viu actualment a Catalunya no afecta, de moment, l'activitat del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Així ho constata el consell d'administració, reunit aquest dimecres, que recorda que encara que l'empresa Lleida.net hagi traslladat el seu domicili social de Gardeny a Madrid, es mantenen tots els llocs de treball a la capital del Segrià. Per tant, no hi ha cap canvi pel que fa a l'activitat operativa.



De fet, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha anunciat durant el consell d'administració que una nova empresa s'instal·larà al Parc Científic i Tecnològic. Es tracta d'una multinacional dedicada al sector de l'enginyeria informàtica que començarà la seva activitat a Lleida amb 12 treballadors.



D'altra banda, durant els pròxims mesos hauria de començar la rehabilitació de l'espai exterior de l'antic quarter general, que es finançarà amb part de la subvenció europea d'1,8 milions que es va rebre del Fons FEDER.



El Consell d'Administració del Parc ha aprovat el seu pressupost per al pròxim exercici com a organisme adscrit a la Paeria, un pas previ per a la presentació dels pressupostos municipals. El pressupost ha augmentat en un 4'5%, amb un import de prop de 5‘8 milions d’euros.