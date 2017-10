Als alumnes que hi participin el 19 de novembre

Crèdit de la UdL per córrer la Mitja Marató

La Rodi Mitja Marató de Lleida, que aquest any compleix el seu 25è aniversari, presenta diverses novetats, entre les quals destaquen que servirà com a Campionat de Catalunya universitari i la UdL reconeixerà els seus estudiants que participin en la prova amb la concessió d’un crèdit.

La Mitja Marató, organitzada per l’AE Ekke i la coordinació universitària del qual anirà a càrrec de la UdL, espera comptar amb la participació d’alumnes d’una dotzena d’universitats catalanes, a més dels corredors que, com cada any, s’inscriguin en aquesta prova de gran tradició a la ciutat.



És el 25è aniversari de la carrera, que serà Català universitari, i es buscarà batre el rècord femení

Una altra de les novetats en aquesta edició, amb l’objectiu d’incrementar la participació femenina, és aconseguir que competeixin atletes d’alt nivell per poder batre el rècord de la prova, que està establert en 1 hora 18 minuts i 58 segons.

A més de la Mitja Marató, l’esdeveniment consta, durant el cap de setmana del 18 i 19 de novembre, d’una prova de 5 quilòmetres, així com carreres infantils (3 a 11 anys) i altres activitats paral·leles, com una sessió solidària de zumba, en benefici de la Fundació Renal Jaume Arnó, en la qual es podrà col·laborar aportant un euro.