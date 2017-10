Desarticulat a Lleida un important grup de traficants de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut 17 persones en 12 escorcolls i l'operació continua oberta

Un cultiu ‘professionalitzat’ en els últims anys a Ponent

Els Mossos d'Esquadra han detingut 17 persones en la que ja és l'operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana més important realitzada a les comarques lleidatanes. De moment, la policia ha realitzat 12 escorcolls (l'operació encara s'està portant a terme). L'últim, en un magatzem del barri de la Bordeta, on han trobat plantes de 'maria'. Ahir dimecres, els Mossos van practicar una desena de registres en domicilis i naus en els quals va confiscar unes 4.000 plantes de marihuana i diners i van desmantellar un laboratori a la partida Femosa, als afores de la capital del Segrià en direcció a Albatàrrec. També es va precintar la seu de l’empresa Reset Green de Torrefarrera i es va detenir els seus responsables.Els Mossos d’Esquadra han detectat en els últims anys una professionalització dels productors de marihuana, que han passat de conrear en petits camps a cultius extensius dins de granges i magatzems. En certa manera, Ponent s’ha convertit en un “laboratori de marihuana”, segons els investigadors. Així, per exemple, una xarxa que va ser desarticulada a finals del 2015 a Lleida tenia compradors que baixaven expressament des de França per adquirir la droga. Els agents diferencien entre aquelles persones que conreen a petita escala dels grups organitzats, en els quals cada membre té una funció assignada.D’aquesta forma, la marihuana s’ha convertit en la droga reina a Lleida, tant en consum com en producció. Han proliferat plantacions que són “autèntics laboratoris” amb controladors de temperatura, temporitzadors i reg hidropònic, en les quals es poden fer diverses collites a l’any i treuen abundants beneficis. En la majoria de casos, l’augment del consum elèctric (en moltes de les quals punxen la llum) els acaba delatant.