Una firma d’informàtica crearà dotze nous llocs de treball a Gardeny

D’altra banda, quatre empreses més ampliaran la seua superfície en els propers mesos || El 2018 començarà la rehabilitació de l’edifici de Capitania d’Artilleria

Una empresa multinacional del sector de l’enginyeria informàtica s’instal·larà al Parc Científic de Gardeny i crearà inicialment dotze llocs de treball. Així ho va anunciar ahir l’alcalde i president del parc, Àngel Ros, després de la reunió del consell d’administració. Ros no va voler revelar el nom de l’empresa indicant que ha de ser ella qui ho faci públic quan s’instal·li en les properes setmanes.

A part d’aquesta nova incorporació, quatre empreses ampliaran els espais dels quals ja disposen. Es tracten de l’spin-off de la Universitat de Lleida, Dietary Molecular Diagnostics SL, la firma holandesa PrioTicket BV, especialitzada en la genètica animal, l’empresa agroalimentària Afoline SL i el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya.

Pel que fa a la situació política que passa Catalunya i el trasllat de les seus socials de nombroses empreses, Ros va destacar que malgrat “estar afectant generalment tots els sectors”, no hi ha hagut una incidència especial al parc de Gardeny. “A excepció de Lleida.net, que trasllada la seu social però no els empleats, no hi ha hagut cap afectació directa al parc”, va manifestar.

D’altra banda, el tinent d’alcalde Rafael Peris va explicar la voluntat del consell de començar, a començaments del 2018, la rehabilitació de l’antic edifici de Capitania d’Artilleria de Gardeny i que en el seu dia havia d’acollir la seu de la conselleria d’Agricultura.

Els costos de rehabilitació de l’exterior de l’edifici es finançaria amb part de la subvenció d’1,8 milions que Paeria i UdL van rebre del fons europeu FEDER i que permetran assumir la creació del projecte d’innovació tecnològica agroalimentària Inno4agro.

La rehabilitació i adequació de l’interior de l’edifici l’hauran d’assumir les empreses que s’hi instal·lin. El consell d’administració del parc també va aprovar el pressupost del parc per al 2018, que ascendeix a 5.738.532,07 euros, un 4,6 per cent més respecte al de l’any passat.