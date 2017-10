El comerç constata un descens de les vendes en productes d'ús no quotidià

L’ajuntament va renovar ahir l’acord de col·laboració amb les principals entitats del sector comercial de la ciutat. L’alcalde, Àngel Ros, va presidir la firma de l’acord dels convenis de promoció i suport econòmic amb la Federació de Comerç (Fecom), Pimec Comerç i l’Associació d’Usuaris de Bancs i Caixes d’Assegurances de Catalunya (ADICAE).

Aquest acord se signa per tercera vegada amb la Fecom, per segona amb Pimec i és el primer amb ADICAE. El conveni servirà per a la consolidació del suport de l’ajuntament al sector comercial de Lleida i, per primera vegada, per donar protecció i atenció als consumidors, especialment en qüestions financeres.

Fecom i Pimec van destacar que aquest acord permetrà dur a terme iniciatives per dinamitzar el sector empresarial i comercial. D’altra banda, la presidenta de la federació de comerciants, Maria Rosa Eritja, va destacar que des de mitjans d’agost hi ha hagut una baixada de vendes a la ciutat per la incertesa política que viu el país. “Des de l’agost més o menys hi ha hagut un canvi en el consum de la gent, a la federació ho hem notat, especialment en el sector de la roba i tots aquells serveis que no són de consum o ús quotidià”, va dir Maria Rosa Eritja.