Formació en inspeccions en el congrés dels rurals

Vielha va acollir ahir la segona de les tres jornades del Congrés Estatal d’Agents Forestals i Mediambientals, que va tornar a tenir com a eix central la seguretat. Així, per exemple, a la tarda va tenir lloc una exhibició de rutines d’instrucció en controls. També hi va haver una exhibició sobre l’ús de gossos en suport a les funcions inspectores.

Quant a apartats tècnics, es van celebrar les conferències “Un model integral de seguretat ambiental” i peritatges de danys causats per llops, óssos i voltors, entre altres espècies. Precisament, dos de les sales on es van fer les xarrades portaven per nom David i Xavi, en honor als dos rurals lleidatans assassinats. El congrés compta amb la participació de més de 400 agents rurals arribats de tots els punts d’Espanya, Andorra i el sud d’Europa.