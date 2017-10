Mig centenar de persones es van concentrar ahir davant dels jutjats de Lleida per mostrar el seu suport al membre de Poble Lliure Ferran Dalmau, acusat d’enaltiment del terrorisme per assistir el febrer passat a un acte d’homenatge en el trentè aniversari de la mort del militant del Moviment de Defensa de la Terra Julià Babia. Dalmau, que va declarar ahir davant del jutge, va considerar insòlita la seua imputació perquè Babia mai va ser acusat per terrorisme.