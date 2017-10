El consell del Segrià concedeix 3.175 beques de menjador, 497 del 100%

Té pendents de resolució 456 sol·licituds i n’ha denegat 487 més

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El consell comarcal del Segrià ha rebut 4.118 sol·licituds de beques de menjador per a aquest curs, de les quals de moment n’ha concedit 3.175, xifra que suposa el 77% del total de peticions. La majoria, 2.678, són ajuts del 50% del cost del menú escolar (val 6,20 euros al dia) i 497 són del 100%, una xifra que significa que només un quinze per cent de les beques atorgades financen la totalitat del menjador. El curs passat, Ensenyament va assenyalar que es van concedir 5.037 ajuts de menjador a les comarques de Lleida (no només al Segrià), de les