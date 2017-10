Llibertat per a dotze dels 18 detinguts per tràfic de marihuana a Ponent

Els altres sis estan pendents de declarar

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir llibertat provisional per a dotze dels 18 detinguts per integrar una xarxa de tràfic de marihuana a diverses comarques de Lleida. Tots els que van declarar ahir són de nacionalitat vietnamita, els quals, segons la investigació, eren explotats laboralment per la resta dels integrants de la xarxa. Sis arrestats més estan pendents de passar a disposició judicial. Es tracta de l’operació més gran contra el cultiu i tràfic d’aquesta droga dut a terme pels Mossos d’Esquadra a Ponent i es va desenvolupar entre dimecres i dijous. En total, es van registrar naus