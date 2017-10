© Més d'un miler de lleidatans es manifesten contra el 155

Reclamen la llibertat per als líders d’ANC i d’Òmnium

Més d’un miler de persones han participat en la manifestació convocada ahir a Lleida per protestar per l’activació de l’article 155 per part del Govern de Madrid i per exigir la immediata posada en llibertat dels líders de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

La manifestació, que ha transcorregut sense incidents, s’ha convocat a les 19.00 hores per les xarxes socials per mitjà dels Comitès de Defensa del Referèndum i la Taula per la Democràcia, convidant a participar a tots els lleidatans disconformes amb les decisions de Madrid i que no han pogut acudir a la concentració de Barcelona.

La marxa ha partit de la plaça Ricard Viñes fins la delegació del Govern de la Generalitat i al seu pas, centenars de veïns han fet sonar les seues cassoles en senyal de solidaritat.

Així mateix, a gairebé totes les capitals de comarques s’han succeït actes de protesta, com talls de carretera a La Seu.