Seguiment desigual de la protesta a les oficines bancàries

Impulsada per l’ANC i Òmnium Cultural

El seguiment a la iniciativa d’ANC i Òmnium de treure diners dels bancs a tall de protesta va ser desigual. En algunes sucursals sí que es va notar més afluència de clients, però en d’altres el volum de persones que va acudir a treure diners va ser l’habitual d’un divendres. En el cas de la ciutat de Lleida, no van arribar a formar-se cues fora del que és comú. En canvi, a Tàrrega, sí que van arribar a ser notables en algunes sucursals. El vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, va qualificar de “notable” el seguiment a la iniciativa, en què es demanava als ciutadans anar a “un dels cinc principals bancs” (Banc Sabadell, CaixaBank, Santander, Bankia i BBVA), retirar una quantitat en efectiu i emetre una queixa si és una de les entitats que han tret la seua seu social fora de Catalunya, per després gastar els diners en el que considerin. Van demanar que la gent acudís a primera hora perquè l’acumulació de clients fos més evident.

La protesta no va ser ben rebuda per tots els líders independentistes. El conseller d’Empresa, Santi Vila, va considerar que aquestes accions “no són la millor manera de fer-se sentir”. La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va dir a les entitats sobiranistes que amb els seus diners “cadascú faci el que vulgui”. Per a l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, cridar la gent a retirar diners dels bancs “no és la millor idea” perquè incrementa la incertesa econòmica. I des del PP van ironitzar amb la idea d’utilitzar els diners per pagar la multa a Artur Mas pel 9-N.