Naus industrials saquejades

L.R./S.E. 22/10/2017 a les 05:13

Als polígons de Lleida hi ha diversos magatzems i instal·lacions abandonats que són desvalisats i destrossats per terceres persones que hi accedeixen aprofitant que portes o finestres estan obertes || Sostreuen mobiliari, cables i material de magatzem o oficina per reutilitzar-ho

© Un dels despatxos, amb mobles i sostre trencats. ITMAR FABREGAT