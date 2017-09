per dur a terme la primera retransmissió col·laborativa de vídeo a través de telèfon mòbil. Així, aquest dijous a partir de les 20h diferents persones gravaran per mòbil 'UrgENT Estimar', el muntatge inaugural del certamen, i les diferents perspectives que captin es mostraran als usuaris que es connectin a laxarxa.cat i també als webs de les televisions locals que se sumin a la retransmissió, com SEGRE.com Lleida TV . Això permetrà els usuaris triar el punt de vista amb què volen seguir el relat en directe de l'obra i combinar-los com prefereixin.Així, a l'usuari se li obrirà un menú de petites finestres on es reproduirà el contingut que estigui enregistrant cada telèfon mòbil. La finestra que esculli serà la que s'obrirà en gran com a pantalla principal. L'experiència d'aquest 'streaming' tindrà el suport de l'empresai permetrà viure el muntatge des de dins ja que cada telèfon mòbil seguirà un personatge o grup de personatges en concret.'UrGENT Estimar' ha estat concebuda pels seus creadors, Ada Vilaró i Josep Perelló, com una acció participativa que busca implicar el públic en una recerca artística i científica sobre l'amor, la convivència, el respecte i l'acceptació de l'altre.Aquest dijous, a partir de les 20h, entra a SEGRE.com i tria els ulls amb què vols veure 'UrGENT Estimar'.