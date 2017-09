Més de mig miler de persones en la Fira Heroica de Fulleda

Quarta edició del certamen que recrea la llegenda d’Agustina d’Aragó

Més de mig miler de persones han participat avui a la Fira Heroica de Fulleda, que recrea la Guerra del Francès i la llegenda d’Agustina d’Aragó amb una vintena de figurants caracteritzats com a sometents catalans i tropes napoleòniques. El recinte firal acull també 25 parades de productes alimentaris de proximitat, demostracions d’oficis antics i jocs i tallers infantils.

Aquesta és la quarta edició d’aquest certamen, que multiplica cada any la població de Fulleda, una localitat amb menys d’un centenar d’habitants censats. Els organitzadors, una comissió que integra l’alcalde i uns altres tres veïns ajudats per voluntaris, van expressar la seua satisfacció per l’afluència de visitants, encara que van afirmar que busquen com atreure’n més en propers anys. Per a això, reparteixen enquestes entre els assistents per avaluar què els agrada i què no.

"Volem posar a Fulleda al mapa i que vinguin a visitar-nos", va explicar Neus Arbós, de la comissió de Cultura i Turisme. El poble té una escultura dedicada a Agustina d’Aragó i li dedica aquesta fira anual a causa que els seus pares i part de la seua família són originaris d’aquest municipi de Les Garrigues.