© BBVA ens dóna suport en tot el que necessitem per exportar

REDACCIÓ Actualitzada 09/10/2017 a les 13:03

L’entitat recolza i assessora en el finançament de les operacions de Desarrollos Agroquímicos, una empresa que fabrica adobs i fertilitzants i els comercialitza tant en el mercat nacional com en països com Sudàfrica, Brasil, Mèxic, Turquia o Corea del Sud.

En l’impuls a l’economia de proximitat, BBVA ha donat el seu suport a Desarrollos Agroquimicos, Dasa. Ho explica la responsable de l’empresa, l’Assistant General Manager Natàlia Fabregat.



Presentem la seua empresa. Què és Dasa?

Som una empresa que fabriquem i comercialitzem adobs, així com bioestimulants, correctors de carència i tenint diferents productes al mercat, tan generalistes com específics. Ens dediquem majoritàriament a l’exportació, orientada cap a països com Sudàfrica, Brasil, Mèxic o Turquia. A Europa de moment no tant.

On sí que treballem força és al mercat nacional i local. Un client pot venir a comprar-nos un producte o un combinat d’adobs, i nosaltres ho podem enviar en un contenidor amb diferents productes, sigui per via marítima o terrestre. Fet i fet, treballem des del producte únic fins al gran contenidor.



Sou exemple de relleu generacional..

Jo sóc la tercera generació, l’empresa la va fundar el meu avi, Ramon Fabregat, el 1941. Posteriorment, va assumir-ne la gestió el meu pare, Josep Maria Fabregat, i jo ara fa dos anys. Els nostres clients són molt fidels, la majoria ja provenen de l’època del meu pare i ja estan consolidats.



Quina és la clau del seu èxit?

Crec que el fet de poder-nos adaptar molt a les necessitats del client. Per exemple, ens poden sol·licitar un adob de certes característiques i nosaltres podem agafar-ne un d’estàndard i modificar-lo. Nosaltres posem els mitjans per fer el que necessita el client.

Tenim un departament d’R+D on ens dediquem a buscar formulacions. El nostre és un mercat molt canviant, no té res a veure l’agricultura des dels anys 40 amb la d’ara. A més, al treballar amb altres països, ens hem d’adaptar a la legislació de cada país.



Teniu previst expandir-vos cap a altres àrees?

Darrerament, vam obrir mercat a Corea del Sud i ara intentem ampliar a Bolívia, on hem contactat amb un partner per tal que comercialitzi els nostres productes. En qualsevol cas, fins d’aquí a un any no podrem veure si fructifica, ja que comercialitzem programes complerts.

Sempre hem optat per anar creixent a poc a poc, obrir-nos pas en nous països. Les relacions d’exportació costa molt de consolidar-les i establir una relació de confiança amb el distribuïdor.



BBVA us ha donat suport en la creació i expansió del negoci. En què ha consistit?

Bàsicament l’ajut s’ha concentrat en inversions que hem hagut de fer per créixer, i una de les més importants és el finançament en les operacions d’exportació. Com operem a diferents països, aquests apliquen diversos mitjans de pagament. BBVA ens ajuda molt en temes d’assessoria, ens donen recolzament en tot el que necessitem per exportar ja que, per una banda, belluguem volums molt grans, i de l’altra, necessitem cobrar-los per fer front a les despeses de l’empresa. Necessitem assegurar-nos el cobrament, per no haver de patir. Jo sempre dic que la venda s’acaba quan es cobra. A curt termini no tenim intenció de sol·licitar més ajut, però com que és un sector molt canviant, potser més endavant ho necessitarem per enllestir noves operacions, desenvolupar noves formulacions, nova tecnologia, etc.

La veritat és que tenim una relació molt fluïda, de fa anys, de mútua confiança. Es important per a les dos parts, ells poden confiar en nosaltres i nosaltres en ells. El seu suport és essencial en operacions com les cartes de crèdit per al cobrament.



Sense el suport exterior, hauria estat possible tirar endavant el vostre projecte?

Creiem que si que haguéssim tirat endavant, però ens hauria estat molt difícil. És un puntal per a nosaltres. El banc ens assessora en tot moment perquè no hi hagi problemes