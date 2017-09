Un Mosso d'Esquadra USC (Unidad Seguridad Ciudadana)

Carta d'un mosso als policies nacionals i guàrdia civils enviats a Catalunya

Aquest missatge va dirigit a tots els Policies Nacionals i Guàrdia Civils que han estat enviats a Catalunya pel Ministeri de l’Interior per fer complir la Llei, la Constitució i Garantizar la Unitat d’Espanya. Qui us parla és un Mosso d’Esquadra que ha passat una part de carrera en una Unitat Antiavalots i una altra en Seguretat Ciutadana.



Com molts de vosaltres, he estat en Manifestacions Tumultuàries a Barcelona per Garantir l’Ordre Públic, on hi han hagut destrosses de mobiliari urbà, vehicles, barricades, incendis, companys ferits, etc.



Desconec quina informació us ha arribat dels vostres superiors o heu vist en la premsa espanyola, però si veniu pensant que això és Beirut, que estem governats per uns independentistes radicals, que els que es manifesten són una minoria d’antisistema que volen trencar Espanya, ho sento però esteu equivocats.



Una vegada t’activin, et posis l’uniforme, et cordis el cinturó i els cordons de les teues botes, t’enfundis la pistola i la defensa, agafis la teua motxilla i et pugis a la furgoneta amb els teus companys, quan l’adrenalina et comença a pujar, perquè t’esperes el pitjor, però realment no saps el que et trobaràs, i has d’estar preparat per a tot. Mentre estigues assegut a la furgoneta, surt del teu estat d’activació, relàxat i mira per la finestra, si no en obrir la porta de la furgoneta l’ostia amb la realitat és brutal.



Aquell dia milers i milers de persones sortiran al carrer, ja siguin ancians, joves adolescents, nens, adults com tu o jo. Segurament pensaràs que la gent que és allà podria ser la teua àvia, pare, mare, germà o fill, o ciutadans del teu poble o ciutat, perquè la gent que vegis serà normal, tots ells amb ganes d’expressar els seus sentiments i poder votar per una democràcia real.



El conflicte en el qual ens trobem s’hauria d’haver solucionat políticament fa molts anys, però en aquest moment en el que estem, has de saber que tu ets el mecanisme que l’Estat del Govern a enviat a Catalunya per continuar amb la seua política actual.



Obre els ulls, i analitza bé la situació del teu al voltant, ja que depèn de l’acció que decideixis fer, segurament en algun moment de la teua vida et penediràs.



Espero que tinguis un bon servei i gaudis de Catalunya, terra de benvinguda i acollida.



