© Ni unitat ni veritat

Actualitzada 04/09/2017 a les 09:00

el salvatge atemptat del passat 17 d’agost ha deixat, a banda dels setze morts –quinze a Barcelona i una a Cambrils–, les desenes de ferits i la inquietud en milions de ciutadans, altres víctimes col·laterals. Amb la perspectiva dels dies transcorreguts, podem assegurar que la unitat a la qual van apel·lar les autoritats durant les primeres hores no només no s’ha aconseguit, sinó que l’enfrontament i el conflicte són ara més grans que abans del 17 d’agost. L’intent d’apropiació de la resposta ciutadana, la intenció de convertir la gran manifestació del 26 d’agost en un acte d’identitat catalana o espanyola, ha enterbolit la imprescindible unitat de tots els ciutadans de bé, sigui quina sigui la seua identitat nacional, contra la violència i el terrorisme. De ben segur que els més moderats d’un costat i l’altre lamenten l’ocorregut i abominen aquest matusser i demagògic intent d’apropiació dels centenars de milers de persones que, de bona fe i sense cap altra intenció que rebutjar el terrorisme, es van congregar al passeig de Gràcia de Barcelona. Res comparable amb la manifestació de Cambrils del dia 25, on el rebuig unànime dels atemptats del 17 va ser la norma entre les 16.000 persones que es van donar cita al passeig Marítim. Una cosa similar ha ocorregut amb la veritat, que, com sol passar, ha estat abatuda quan van començar les hostilitats entre els qui detesten reconèixer la tasca dels Mossos d’Esquadra i els qui insisteixen que admetre un possible error és atemptar contra els drets nacionals de Catalunya. Són temps difícils per a la serenitat.