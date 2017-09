© Respecte abans que res

11/09/2017 a les 05:12

EN DEMOCRÀCIA les formes són fonamentals. Ho hem dit en relació amb les tristes votacions del Parlament de Catalunya sobre la llei de referèndum i la de transitorietat. I s’ha de repetir quan el Govern central decideix –se suposa que amb autorització judicial– irrompre a la redacció del setmanari El Vallenc per comprovar on es troben els documents impresos que suposadament s’haurien fet a Constantí per al referèndum de l’1 d’octubre. Hi ha la possibilitat que el Govern central tingui la temptació de fer una demostració de força, amb un desplegament inusual d’agents quan en realitat no existeix cap risc per a la seguretat de les persones, ni com es va poder comprovar a Valls, dels agents, als quals els manifestants van arribar a oferir clavells, emulant la revolució portuguesa del 74. Els que exerceixen l’autoritat tenen l’obligació de fer-ho des de la mesura i des de la proporcionalitat. I això serveix tant per a Madrid com per a Barcelona. És impresentable que el president de la Generalitat demani a la gent que pressioni els alcaldes que es neguen a cedir locals. D’aquesta manera es fa responsable de qualsevol excés, de qualsevol xantatge i de qualsevol abús que pugui produir-se contra els que, en l’exercici de la seua responsabilitat, consideren que no s’han d’arriscar, no arriscar els seus funcionaris en una convocatòria que ha estat declarada il·legal per part dels poders legítims de l’Estat. Potser resulta ingenu dir-ho un dia com avui, però avui, Diada Nacional de Catalunya, hauria de ser l’última ocasió en la qual la celebració només és per a la meitat del país. És la nació de tots i, per tant, la festa de tots.