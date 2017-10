© Fins aquí arribem

10/10/2017 a les 05:08

Falta saber si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara avui la independència unilateral de Catalunya. M’inclino pel sí. Em fa la sensació que, en l’entorn independentista, s’ha instal·lat la idea que la DUI equipara les dos parts, que l’Estat deixa de ser àrbitre per convertir-se en una de les dos parts que hi ha sobre el tauler, amb els mateixos drets i privilegis que el Govern de Catalunya. Potser s’equivoquen –o això em sembla–, però estan assessorats per un munt de professors de les millors universitats dels Estats Units. I fins ara no s’han equivocat.



És a dir, li han guanyat la partida a aquest Estat hereditari on l’espia de referència és el petit Nicolás, però insisteixo: l’Estat espanyol fa molts anys que exerceix una superioritat insultant sobre les nacionalitats i les regions secessionistes, o llevantines, o simplement diferents. Si l’Estat cedirà o no, ho veurem en els propers dies. De moment, el que sabem és que alguns representants polítics de Junts pel Sí, gent de bona fe i de millors principis, no volen saber res de ruptures traumàtiques, ni de conflictes irresolubles. Això és cosa dels hiperventilats, d’aquells que creuen que és millor viure sense La Caixa que amb ella. Ells sabran, perquè la realitat és que, en democràcia, tenim dret a viure tranquils, que la democràcia sigui una cosa molt avorrida i a no patir sobresalts.



Estem a punt de fracturar-nos en dos societats dins de Catalunya, la que anhela la independència i la que desitja seguir vivint com fins ara. Esperem que cap de les dos no acabi glaçant-nos el cor.