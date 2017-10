09/10/2017 a les 05:09

No coneixen els catalans malgrat temps per poder-ho fer n’han tingut. No hi ha més cec que aquell que no hi vol veure ni més ruc que qui no vol saber de lletra. Pensaven que amb unes quantes provocacions i una munió de cops de porra s’excitarien fins al punt de caure en el parany dels aldarulls tumultuosos que justifiquessin més garrotades. Vet aquí que no, aquest poble acostumat a ser vexat des de fa una pila d’anys s’ho ha pres amb calma i amb la tranquil·litat i serenor que donen la raó i l’enteniment.



El “Keep calm and carry on”, en contra del que pensaven, ja és un lema nacional. Com que a base de cops no se’n surten ara intenten provocar el pànic econòmic creient que la seva teoria que aquest és un poble garrepa que solament mira per la pela és certa. Nova errada, no hi ha comunitat més generosa que la catalana. Per exemple, prou que han intentat en altres indrets fer experiments com el de La Marató de TV3, però ca, han estat un fracàs mentre aquí les donacions anònimes i generoses han anat en augment any rere any.



Als samarretes blanques, benvinguts siguin, els ha succeït el que ja havíem dit, que una part de l’esquerra s’adonaria del que estava passant a Catalunya quan ja hagués passat. Dels manifestants vinguts d’arreu d’Espanya amb portaveus del Perú i Majadahonda, agermanant PP i PSC, millor no fer esment. Moralment els catalans ja han guanyat i així ho han entès la majoria d’observadors internacionals. Altra cosa serà veure quins resultats concrets i certs se’n deriven. Caldrà fer efectiva la victòria del pensament sobre la brutalitat i el no diàleg. No serà senzill, hom sap que discutir amb un imbècil és difícil pel fet que t’has de rebaixar al seu nivell per poder conversar-hi i, en aquest terreny, ell està molt més acostumat que una persona amb seny i senderi.



Si finalment hi ha mediadors internacionals que es presten a fer possible el debat o la cerca d’una solució pactada al conflicte que estem vivint ho tenen francament pelut i els traductors simultanis encara més. Una cosa és fer la traducció d’un idioma i qüestió ben diferent i més complicada, aconseguir fer intel·ligible el discurs (si és que el té) d’un troglodita o el pensament d’una ment plana, unidireccional i antidemocràtica.